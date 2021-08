Nessun nuovo contagio Covid in Valle nelle ultime 24 ore

Il dato è da prendere con le molle, ma oggi la Valle d'Aosta è Covid free per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, nella nostra regione non sono stati rilevati casi positivi al Covid-19 a fronte di 99 casi testati. Zero è però anche il numero dei guariti, pertanto i contagiati attuali restano 147, dei quali cinque ricoverati all'ospedale Parini, nessuno in terapia intensiva.

E' quanto si legge nel bollettino di oggi lunedì 23 agosto emesso dalla Regione in base ai dati dell'Usl. Nessuno decesso da quasi due mesi, imorti dall'inizio della pandemia restano dunque 473.