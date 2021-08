Afghanistan: Adu Vda sollecita un concreto sostegno da parte della Regione

L' estate del 2018 si stava facendo largo a gomitate tra le nostre montagne, tirandosi per la coda un anticipo d’autunno, quando, attoniti, scoprimmo da un comunicato stampa della Presidenza della Regione che grazie all'attenzione del ministro Salvini per il nostro territorio, la comunità valdostana era stata salvata dall’incombente invasione di cinque famiglie siriane (25 persone).

Fu un enorme sollievo.

Una tale serqua di derelitti, clandestini inveterati con famiglia al seguito, famelici divoratori di altrui culture e tradizioni, in fuga per diletto da un regime forse un tantino severo ma giusto (700.000 morti) avrebbe inevitabilmente fatto lievitare la densità degli abitanti della petite patrie a livelli di guardia, avvicinandola pericolosamente alla soglia di 38,05 esseri umani per chilometro quadrato.

Praticamente uno slum.

Aosta come Nairobi, Dacca, Caracas.

Hai voglia farti più stretto, schiacciarti; in più di così non c'è verso di stare.

Tornammo alle nostre faccende. Che altro avremmo potuto fare?

Ora, però, ci risiamo. Kabul è caduta.

E gli afghani, ingombri delle nostre promesse, invece di starsene buoni buoni a masticare delusione e terrore si ammassano disordinatamente all'aeroporto Hamid Karzai, per fuggire un altro regime un tantino severo ma giusto.

Non che ci riguardi, sia chiaro: succede là, mica qui.

Ma il sospetto si fa strada, s'insinua.

Che le parole di apprezzamento del Presidente Erik Lavevaz nei confronti del (davvero) coraggioso, capace e generoso Alberto Zanin, che si trova a gestire niente meno che l'ospedale di Emergency a Kabul, sottindendano a una eventuale disponibilità del governo regionale ad accogliere profughi afghani?

Che gli "eventuali interventi di sostegno da parte della Regione", per citare le sue parole, possano significare che anche noi, come già Belluno e altri Comuni e Regioni italiane, non ci limiteremo a spedire delle coperte ma li aiuteremo a indossarle per farli sentire al sicuro?

Senza Salvini a proteggere il territorio con la sua attenzione, tutto è possibile.

Noi, ci speriamo.