Aosta: Dopo anni di 'magra' Enfanthéatre torna quest'anno

Stop alle 'pillole' dettate, dopo 19 edizioni, da tagli al bilancio avevano portato a organizzare solo pochi spettacoli.

Nell'inverno 2021-2022, il Festival internazionale di teatro per ragazzi della città di Aosta, noto come Enfanthéâtre, tornerà nella sua formula tradizionale. Lo ha deciso oggi, lunedì 23 agosto, la giunta comunale del capoluogo. La sede sarà ancora il teatro Giuseppe Giacosa; ci saranno dieci spettacoli, nel periodo tra novembre di quest'anno e febbraio 2022. Enfanthéâtre parteciperà al bando Not&Sipari 2021 della Fondazione Crt, dedicato alle produzioni artistiche nei settori del teatro, della danza e della musica organizzate in Piemonte e Valle d'Aosta.



Gli spettacoli sono stati selezionati "attraverso alcuni criteri", si legge in una nota del Comune: "Novità degli spettacoli proposti; rotazione delle compagnie teatrali; rappresentazione dei vari generi di teatro per ragazzi (teatro d'attore, teatro di figura, teatro d'ombre, teatro di burattini, teatro di marionette, teatro di danza, teatro di animazione eccetera); presenza di compagnie teatrali valdostane; presenza di compagnie teatrali di lingua madre francese e carattere internazionale del Festival oltre alla congruità della richiesta economica in rapporto al budget disponibile". Sarà lanciata una campagna pubblicitaria attraverso i canali social, da affiancare alle modalità tradizionali (catalogo, manifesti e pieghevoli), la possibilità da parte del pubblico di votare gli spettacoli alla fine di ogni rappresentazione.

"Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a rispettare l'impegno di assicurare il ritorno di una rassegna particolarmente amata dai cittadini che ha tenuto compagnia a migliaia di bambini nel corso degli anni avvicinandoli al mondo del teatro, garantendo occasioni di crescita, formazione e scoperta- commenta l'assessore comunale all'Istruzione e alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco- la nostra volontà è di rendere Enfanthéâtre nuovamente il punto di riferimento in ambito culturale per il giovane pubblico aostano. Per ottenere tale risultato abbiamo scelto di calmierare al massimo il costo dei biglietti, invariato rispetto a quanto si pagava sette anni fa, pari a 3 euro per i bambini e a 5 euro per gli accompagnatori adulti, e di assicurare la gratuità di uno spettacolo per tutti ancora da definire, prevedibilmente l'ultimo in cartellone".