'Aosta in Festa con Commercianti in Festa' riconquista la città e la voglia di ripartire

Folla di acquirenti e curiosi già dalle prime ore della giornata per l'ottava edizione di Commercianti in Festa, che in questa estate 2021 segnata dalle norme antipandemia diventa 'Aosta in festa con Commercianti in festa' per volere degli organizzatori, Chambre Valdotaine e Confcommercio della Valle d'Aosta.

Inaugurata oggi sabato 21 agosto dal Presidente della Chambre, Nicola Rosset e dal presidente di Confcommercio VdA, Graziano Dominidiato, alla presenza di autorità politiche, amministrative e delle Forze dell'ordine, nella scia delle passate edizioni la manifestazione ha trasformato per un giorno il capoluogo regionale in un grande negozio a cielo aperto con le diverse attività commerciali e artigianali aderenti che espongono i propri prodotti lungo le vie della cittadina a prezzi realmente convenienti.

E per tutti coloro che nel corso della giornata effettuano due spese, di cui una legata al settore dei bar e della ristorazione, presso le attività aderenti all’iniziativa, per un minimo di 100 euro complessivi, c'è la possibilità di scegliere un esclusivo regalo legato all’artigianato locale. Per ottenere l’omaggio è necessario presentare scontrini e ricevute attestanti gli avvenuti acquisti entro le ore 20 di oggi presso uno dei tre punti informativi allestiti in Piazza Chanoux, Place des Franchises e Viale Conte Crotti.

“Seppure in un contesto che ci impone una formula che tenga conto dell’attuale situazione pandemica – spiegano Nicola Rosset, Presidente della Chambre, e Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio Valle d’Aosta – abbiamo comunque ritenuto importante organizzare questo appuntamento. Si tratta di un messaggio di fiducia e di ottimismo che in questo momento riteniamo molto importante. Proprio per questo – proseguono – abbiamo voluto ampliare l’iniziativa non solamente alle attività commerciali, ma anche a quelle artigianali, proprio per fare in modo che potessero aderire il maggior numero possibile di imprese. E' fondamentale che il comparto imprenditoriale impari a lavorare insieme per ottimizzare le risorse e massimizzare i risultati”.

Ad 'Aosta in festa con Commercianti in Festa' aderisce anche viale Conte Crotti, la cui 'Festa del viale' è programmata per venerdì 27 agosto, pur in forma ridotta con negozi aperti sino alle 22 ma senza musica e balli.

Da rilevare la gaffe dell'Adava, poi rimediata all'ultimo momento, che per conto del Comune di Aosta gestisce il portale web 'aostainfo.it'. Dalle 10 circa di oggi il sito apre l'home page con 'Commercianti in festa' ma sino a quel momento su 'aostainfo' della manifestazione non vi era traccia. Dimenticanza notata da alcuni esercenti del capoluogo.