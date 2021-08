Protocollo d'intesa per l'erogazione di tamponi antigenici rapidi

In data 6 agosto 2021 è stato siglato il "Protocollo d’Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105", il quale disciplina l'erogazione di test antigenici rapidi, tra quelli ammissibili per l’emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall’ECDC, da parte di strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio sanitario nazionale, sino alla data del 30 settembre 2021, nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all’epidemia da SARS-CoV-2.