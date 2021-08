Chiude con successo a Etroubles 'Avant tout musique'

Si è conclusa mercoledì 18 agosto, con il concerto del Torpedo Blu Quartet, la rassegna 'Avant tout musique' organizzata dal Comune di Etroubles con il sostegno del Consiglio Valle e la collaborazione dell’Associazione culturale ArtEtroubles.

Soddisfatti gli organizzatori per il successo ottenuto: è stata una buona ripartenza, sostenuta da un folto pubblico che ha seguito i quattro concerti della rassegna, "a testimonianza - si legge in una nota - di come gli eventi musicali e culturali siano importanti per rinnovare il fermento culturale e sociale oltre che lo sviluppo turistico delle località di montagna".

'Avant tout musique' promette per il 2022 un'edizione ancora più innovativa e accattivante.