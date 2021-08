La 'banda degli alberghi' colpisce a La Thuile

Troppi, i riflettori dei carabinieri accesi nella Valtournenche dopo i 'colpi' a Cervinia e Antey e allora la 'banda degli alberghi' com'è stata chiamata da un inquirente pare essersi spostata in altre zone. Questa mattina alle 6,30 circa Corrado Giordano, direttore delle Funivie di La Thuile e proprietario dell'Hotel du Glacier in frazione Petit Golette, ha scoperto l'ennesima effrazione del gruppo di ignoti scassinatori: senza far rumore e senza farsi vedere da nessuno nonostante l'albergo sia pieno di turisti hanno forzato due porte d'ingresso e hanno raggiunto la cassaforte e alcune cassette di sicurezza, forzandole senza problemi. Magro il bottino: poche centinaia di euro, ben più elevato il danno causato dalla rottura delle porte anche se, fa notare lo stesso Giordano, contattato telefonicamente, "i ladri si sono mossi con attenzione limitando anche i possibili danni, hanno messo mani nei cassetti senza buttare all'aria nulla, in modo che si potrebbe definire 'ordinato'. Comunque, hanno portato via ben poco".

Ladri gentiluomini, insomma, ma pur sempre ladri.

Le indagini dei carabinieri sono quelle di prassi: si ascoltano i testimoni (praticamente, però, nessuno ha visto o sentito qualcosa degno di essere definito indizio) e soprattutto si visionano le videocamere di sorveglianza.