CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Trilocale in vendita in centro Aosta, via Monsigneur des Sales

Nel centro storico di Aosta, in via Monsigneur des Sales, vicino a Piazza della Cattedrale e a Piazza Caveri, VENDESI trilocale posto al primo piano e composto da balcone d'ingresso a Est, soggiorno con angolo cottura, camera da letto, studio e bagno con doccia. Cantina nel piano interrato. Riscaldamento autonomo a metano. Ideale anche per investimento! € 133.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it