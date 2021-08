Domenica soleggiata ma con instabilità

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una saccatura in transito a nord delle Alpi interesserà in parte anche la nostra regione; in seguito correnti fresche manterranno tempo abbastanza soleggiato, con instabilità più accentuata martedì.

DOMENICA 22 AGOSTO Nubi in dissipazione, con ampie schiarite nelle ore centrali; nuvolosità in aumento dal pomeriggio, con qualche rovescio, più probabile sui confini e presso il Piemonte. Temperature: minime in lieve aumento nelle valli, massime in lieve calo. Pressione: stazionaria. Venti: 3000 m moderati da WSW, in rotazione da NW e rinforzo; foehn nelle valli. LUNEDI 23 AGOSTO