Un medico, 'pazienti parcheggiati in Pronto soccorso giorno e notte'; Presidente Ordine Rosset, 'non siamo mercenari'

"Quando vedo pazienti entrare in Pronto soccorso al mattino ed essere ricoverati dopo 24 ore trascorse 'in parcheggio' su una barella - e a me ne sono capitati due in un sol giorno - allora mi dico che c'è qualcosa che proprio non va".

Così un medico dell'ospedale Parini di Aosta conferma ad Aostacronaca la situazione di emergenza posti letto e di carenza di personale venutasi a creare in questi mesi negli ospedali valdostani. Mancano cinque medici in Pronto soccorso, il cui servizio da due anni è appaltato da una cooperativa che oggi offre 900 euro a turno ai camici bianchi disposti a lavorare ma non ha ancora trovato una reale copertura. Nei giorni di Ferragosto ci sono stati centinaia di accessi in 'Pronto' che, mixati alla carenza organica di posti letto, ne hanno determinato l'esaurimento.

In questi giorni essere ricoverati in ospedale può divenire realmente un serio problema e chi ci è già può essere costretto a soffrire disagi impensabili se non adeguatamente assistito.

"Ci dobbiamo preoccupare del fatto se un paziente ha mangiato oppure no - spiega il medico - oppure dobbiamo provvedere direttamente a cambiare un cuscino. Cose che si fanno volentieri quando non si è in emergenza, ma se devi correre in tutto l'ospedale da un letto a un altro, da un reparto a un altro perchè i pazienti sono dislocati laddove c'è posto, allora tali incombenze diventano sfibranti, impossibili talvolta da adempiere. E si arriva alla sera sfiniti, perchè magari si è lavorato per altre tre ore dopo aver stimbrato. Sembra però che ai 'piani alti' amministrativi e a quelli dela politica di tutto questo non ci si sia accorti".

E poi c'è la fuga dalla Valle: "Fino a qualche tempo fa se ne andavano solo i medici, ora anche altro personale teme di non riuscire a resistere ritmi di lavoro così pesanti in mezzo a tante difficoltà di gestione e strutturali. Due infermiere marocchine in forza due reparti mi ha confessato di volersene tornare al loro Paese: qui non ce la fanno più".

Sono vicine le assunzioni per concorsi, ne è stato bandito uno da 23 posti per medici, ma secondo il professionista sanitario "gli ospedali aostani mancano di attrattiva, le voci sulle carenze e le tante problematiche di ricettività e mancanza di assistenza si sono diffuse a macchia d'olio, e rischiamo che qui non ci voglia più venire nessuno".

Ordine dei medici, 'non siamo mercenari'

Sul punto delle 'fughe' di camici bianchi è intervenuto oggi anche Roberto Rosset, presidente dell'Ordine dei medici, il quale in una nota afferma che "la classe medica è stanca e la questione medica va molto al di là degli articoli che quasi quotidianamente appaiono sui media. Forse però ora si sta un po' esagerando quando si dipingono i medici come mercenari alla conquista del compenso più lauto e per questo in fuga dalla Valle di Aosta".

Secondo Rosset "non è così e nulla serve alla salute aizzare la popolazione: non è che colpevolizzando i medici, si salva la sanità".

"Forse a momenti può sfuggire la nobiltà della nostra professione - prosegue - e forse, a momenti, può sfuggire che la nostra è una professione liberale, proprio perché scelta liberamente e portata avanti da uomini liberi e indipendenti. E' umiliante per tutti l'avvento di una medicina amministrata in cui il potere burocratico-amministrativo obbliga la professione a procedure poco adeguate alle complessità di un cittadino che da paziente è diventato una persona che rivendica i propri diritti".

Già da una ricerca di sette anni fa - si legge ancora nella nota - erano emerse le preoccupazioni dei medici valdostani "non per le retribuzioni ma per la burocratizzazione dell'assistenza sanitaria, per il rischio sempre maggiore di essere chiamati in giudizio per eventi avversi indipendenti dalla loro volontà, per la politicizzazione della sanità, per la difficoltà a curare con risorse sempre minori, per la medicalizzazione di molti problemi esistenziali, per le difficoltà di comunicazione con i pazienti, per le aggressioni verbali e i conflitti, per le implicazioni etiche di coscienza sulle decisioni".

Secondo Rosset "sono questi i motivi per cui forse è poco appetibile la nostra Regione e qualche medico decide di trasferirsi in altri contesti: i medici non possono essere considerati passacarte con contratti a gettone".