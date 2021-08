Fipe Confcommercio sollecita cambio di passo al Governo.

“Serve un cambio di passo – sottolinea Stoppani Presidente Fipe – per fare in modo che la massiccia campagna vaccinale non solo prosegua speditamente ma serva proprio a coniugare la tutela della salute con la salvaguardia dell’economia. Ancora oggi, purtroppo, se peggiora il quadro sanitario si interviene con misure restrittive sulle imprese. Ora, con 36 milioni di persone vaccinate con doppia dose, è possibile cambiare approccio. La nostra proposta - conclude Stoppani - è quella di estendere progressivamente l’uso del Green Pass, collegando i livelli di rischio con cui si classificano le regioni all’utilizzo progressivo della certificazione verde: man mano che peggiora il quadro sanitario, si amplia la platea di attività e servizi nei quali si accede con il Green Pass”.

“Il ritorno alla stagione delle misure restrittive sulle imprese deve essere evitato e combattuto con tutte le nostre forze – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA (nella foto) che aggiunge – l’unico strumento realmente in grado di migliorare la situazione è il Green Pass che rappresenta una misura di prevenzione per i singoli, un’ulteriore difesa a favore del consumatore, una vera e propria tutela per le aziende - conclude Dominidiato".