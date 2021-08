UN NUOVO ECOGRAFO PER IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE

“Si tratta di un ecografo portatile dotato di due sonde – spiega la responsabile della SS

Malattie Infettive, dott.ssa Silvia Magnani – particolarmente utile per il controllo del

parenchima polmonare nei pazienti ricoverati in isolamento respiratorio, per ridurre gli

spostamenti verso altri servizi in pazienti fragili o con patologie trasmissibili per via aerea”.

L’apparecchiatura è stata collaudata ed è già operativa.