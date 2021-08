Les contacts entre Fondation Chanoux et Olivetti se poursuivent

Après le premier rendez-vous à Rome, à fin juin, avec Cinthia Bianconi, présidente de la Fondation Adriano Olivetti, Marco Gheller, président de la Fondation Emile Chanoux, a rencontré hier à Ivrée Beniamino de' Liguori Carino, secrétaire général de la Fondation Olivetti.



"On a eu une conversation extrêmement cordiale et fructueuse, qui fait suite à la rencontre que j'ai eu ces derniers mois à Rome avec la présidente de la même Fondation", raconte Gheller. Il ajoute : "L'objectif est très simple : faire équipe et rassembler des idées, des contacts, des forces et des énergies. Pour l'instant nous sommes encore dans la phase exploratoire et cognitive, dans les mois à venir on espère plutôt passer à la partie pratique et organisationnelle".(DIRE)