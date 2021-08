Valdostani orgogliosi dell'infermiere impegnato a Kabul

“La nostra comunità è orgogliosa del coraggio e della generosità di un giovane valdostano impegnato in queste ore in una delicatissima e rischiosa attività di solidarietà e assistenza sanitaria”. E’ quanto il Presidente della Regione Erik Lavevaz e l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Barmasse hanno espresso in un messaggio inviato ad Alberto Zanin, infermiere valdostano, coordinatore sanitario dell’ospedale di Emergency a Kabul, in Afghanistan.

“Intendiamo restare in contatto con Zanin nelle prossime settimane – proseguono Lavevaz e Barmasse - per valutare eventuali interventi di sostegno da parte della Regione per concretizzare la nostra vicinanza al prezioso lavoro che Emergency sta svolgendo in Afghanistan”.