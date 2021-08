Consiglio Valle straordinario per riflettere su Autonomia e ruolo dell'Assemblea

E' giunta nel tardo pomeriggio di ieri alla segreteria della Presidenza del Consiglio Valle la richiesta di convocazione e ai primi di settembre l'Assemblea tornerà a riunirsi in seduta straordinaria per affrontare il tema dell'autonomia, delle funzioni e del proprio ruolo.

La richiesta è stata sottoscritta da 16 consiglieri: Pierluigi Marquis, Claudio Restano, Aurelio Marguerettaz, Renzo Testolin, Mauro Baccega, Marco Carrel, Augusto Rollandin, Giulio Grosjacques, Davide Sapinet, Luciano Caveri, Albert Chatrian, Luigi Bertschy, Roberto Rosaire, Corrado Jordan, Carlo Marzi, Erik Lavevaz.

L'idea di riunire il Consiglio è nata dopo le riflessioni sulla sentenza della Corte dei Conti sul finanziamento del Casinò de la Vallée: sono sei gli attuali consiglieri regionali condannati a 'pesanti' risarcimenti (da due milioni e 400 mila euro a 586.000 euro) e che ora rischiano di dover lasciare l'incarico se non verseranno le rispettive somme alla Regione (tutti sono assicurati per casi di eventuale colpa ma restano da stabilire fattispecie, tempi e modalità dell'indennizzo), considerata parte lesa. Circostanza che comunque potrebbe verificarsi non prima del prossimo mese di ottobre, o più probabilmente a novembre.