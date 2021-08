Sbarra, Orlando, Bonetti, domani, venerdì 20 agosto. alle 19.00 al Meeting di Rimini

"Il lavoro che verrà”. Lavorare è cambiare”: è questo il titolo del talk organizzato domani, venerdì 20 agosto, alle 19.00, al Meeting di Rimini e che vedrà la partecipazione di Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia; Marco Ceresa, Group Chief Executive Officer Randstad; Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Renzo Sartori, Presidente Number1 e Presidente Associazione Next; Luigi Sbarra, Segretario Generale Cisl; Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Nel corso dell’ incontro, a cura di Fondazione per la Sussidiarietà, con il sostegno di Philip Morris Italia, Bayer SpA, Anteas, Randstad, Consorzio Scuole Lavoro, saranno presentate le tematiche trattate durante la settimana del Meeting.