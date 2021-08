Aosta: Verso completamento manutenzione aree verdi e parchi ma qualcuno si lamenta

"A fianco dei marciapiedi in viale Gran San Bernardo si sta sviluppando un bosco..."; "Qualcuno dia una bella rasata alle aiuole in via Festaz...".

Sono due segnalazioni di altrettanti lettori di Aostacronaca pervenute in questi giorni in redazione e 'girate' all'Amministrazione comunale del capololugo, che sta completando i lavori di messa a dimora di alberi, diverse specie arboree nonché di rifacimento di tappeti erbosi in aiuole e aree verdi di Aosta, così come la manutenzione di circa 150 piante ornamentali tra ippocastani, tigli, salici, olmi, sorbi, betulle e prunus.

Nei parchi e giardini comunali l'erba è stata tagliata e sono state piantate diverse varietà di fiori ma la manutenzione straordinaria resasi necessaria dopo le giornate roventi dei giorni scorsi riguarda particolarmente alcune rotonde e cigli stradali oltrechè aiuole esposte al sole.