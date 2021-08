Aosta: Fi accusa 'fallimentare la gestione della politica di accoglienza turistica

"Se è vero che, prima o poi, tutti i nodi vengono al pettine, all'indirizzo dell'Amministrazione comunale di Aosta è arrivata direttamente una matassa, a dimostrazione del suo fallimento nella politica di gestione dell'accoglienza turistica in città". Il gruppo di Forza Italia in Comune ad Aosta, Paolo Laurencet e Renato Favre, commenta in questo modo quanto segnalato loro da cittadini, commercianti e turisti nelle settimane scorse.

"Se è vero che la politica non va in vacanza, a maggior ragione in una realtà a forte vocazione turistica come Aosta, consigliamo vivamente a tutta la giunta e la maggioranza comunale di farsi un giro nella zona dell'autostazione di via Carrel e in diverse altre aree a ridosso delle mura romane, dove sono stati segnalati ogni genere di rifiuti, compresi materassi per il bivacco - aggiungono i due consiglieri comunali -. Una situazione vergognosa, che va ad aggiungersi a una condizione delle strade cittadine e degli impianti di affissione che rappresenta un pessimo biglietto da visita, nonostante per tutte queste problematiche, a nostra specifica richiesta, nei mesi scorsi sindaco e assessori avessero sempre risposto che tutto era già stato risolto.

Per il vice presidente del Consiglio Favre ed il capogruupo Laurencet "il nuovo portale turistico della città di Aosta, già in carenza di aggiornamenti nei suoi contenuti ad appena qualche mese dal suo lancio. Insomma, anziché farsi forte nel rispedire puntualmente al mittente, a colpi di astensione, le proposte che presentiamo in Consiglio comunale, la maggioranza meglio farebbe ad aprire finalmente gli occhi sulla città, perché non si può sempre e solo chiedere alle famiglie e alle attività aostane. Il mantenimento in ordine e in sicurezza del territorio è uno dei servizi pubblici essenziali a cui un'amministrazione comunale non può sottrarsi, anche e soprattutto nel pieno della stagione turistica".