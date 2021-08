La commune d’Arnad est prête à accueillir la 45e édition de la Rencontre Valdôtaine

Dimanche matin, les participants seront accueillis par les notes du Corps philharmonique d’Arnad à partir de 9h au lieudit La Keya, à Arnad où, tout au long de la journée, le groupe ethnographique Travail d’In Co proposera des démonstrations des métiers d’autrefois.

Puis, à 10h, ils seront invités à suivre la messe en plein air.

Vers 11h, les représentants des autorités prendront la parole, avant le dévoilement d’une plaque commémorative, sa bénédiction et le dépôt d’une gerbe à la mémoire des émigrés.

À 12h15, Valdôtains du Pays et Valdôtains de l’extérieur pourront prendre un apéritif en musique, avant le déjeuner convivial qui sera servi à l’abri de deux pavillons ouverts.

À partir de 15h, un tour panoramique sera proposé, à bord d’un petit train qui marquera différents arrêts : au château Vallaise, pour une visite guidée du château et de l’exposition Les Valdôtains dans le monde, hier et aujourd’hui ; à la Maison Bertolin, pour une dégustation de produits typiques, à l’église Saint-Martin et, enfin, à la cave-restaurant La Kiuva.

Comme la loi l’exige, pour accéder au site La Keya, chaque participant devra présenter son Certificat vert Covid19 - Green pass.

Déjeuner : 24 euros pour les adultes; 12 euros pour les enfants de 6 à 12 ans ; entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Paiement sur place, au guichet d’accueil de la Rencontre, dimanche 22 août.

Réservation obligatoire, le 20 août au plus tard (tél. +39 347 8374217)