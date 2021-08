Alpages Ouverts 2021 chiude al Grand Grimod di Pila

Si chiude giovedì 19 agosto la rassegna 'Alpages Ouverts', realizzata dall'assessorato regionale all'Agricoltura in collaborazione con l'associazione regionale degli allevatori valdostani-Arev.

L'appuntamento è all'alpeggio Grand Grimod, nel cuore della conca di Pila, nel Comune di Gressan, a 2.100 metri di quota. Ad accogliere i partecipanti ci sarà David Brunet e le sue 45 bovine in lattazione, al pascolo su circa 180 ettari di verde. In mattinata, grandi e piccini potranno partecipare ad una serie di visite guidate all'alpeggio.

Seguirà alle 12 una degustazione delle bontà prodotte dalla famiglia Brunet, in particolare la Fontina Dop. Sarà presente anche una delegazioni del Corpo forestale, pronta a dispensare informazioni sulla flora e la fauna locale.

La località è raggiungibile a piedi, in un'ora e mezza circa, con partenza dal parcheggio della Gorraz, collocato al termine della strada regionale per Pila, all'uscita del tunnel. L'adesione è libera. Una volta in loco, ai partecipanti è richiesto di indossare la mascherina e rispettare le regole di distanziamento sociale.