E' valdostano il coordinatore medico a Kabul, nel 'nuovo' Afghanistan dei Talebani

Il valdostano Alberto Zanin, coordinatore medico di Emergency a Kabul, sulla pagina Facebook dell'Associazione umanitaria conferma la preoccupazione "per la situazione venutasi a creare con la presa del potere da parte dei Talebani, ma continuiamo a lavorare senza sosta insieme a tutti i nostri colleghi e colleghe afgani, per curare quanti più feriti, per salvare quante più vite possibile".

E prosegue: "Il nostro ospedale di Kabul accoglie al momento 99 pazienti. La terapia intensiva e sub-intensiva sono completamente piene. L'ospedale è pieno e possiamo ricoverare solo pazienti in pericolo di vita, con traumi gravi o ferite potenzialmente letali. Dei 63 pazienti ricevuti nelle ultime 24 ore, otto sono stati ricoverati mentre i meno gravi sono stati trattati in pronto soccorso e riferiti ad altri ospedali. Altri nove erano già morti all'arrivo: quattro di loro provenivano dagli scontri avvenuti in aeroporto.

Le attività dell'associazione umanitaria no-profit fondata da Gino Strada, recentemente scomparso, proseguono a pieno ritmo anche nei centri a Lashkar-gah, nel Sud del Paese, e ad Anabah, nella Valle del Pashir, così come nei 44 posti di primo soccorso nelle zone più remote del Paese. Intanto dalla città continuano ad arrivare notizie di scontri a fuoco in aeroporto.