Sempre più preziosa l'attività dello Sportello Digitale per le misure di sostegno anticrisi

Prosegue a pieno ritmo ed è prorogata fino al prossimo 24 settembre, l'attività dello 'Sportello Digitale' attivato nel cortile dell'assessorato regionale dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro in piazza della Repubblica ad Aosta. La struttura temporanea è servizio soprattutto dei beneficiari delle misure di aiuto anticrisi Covid erogate attraverso la legge regionale 15 del 2021 a favore di lavoratori, imprese, famiglie e professionisti valdostani.

Aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, lo 'Sportello Digitale' è uno spazio dedicato per fornire assistenza e aiuto a tutti i cittadini nell’utilizzo dei servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni, in particolare per la creazione dello SPID, e per la ricerca del lavoro online.

Dalla sua apertura, il 21 giugno scorso, grazie al lavoro dei due volontari del servizio civile regionale 'Due mesi in Positivo' sono state fornite circa 500 assistenze in particolare per la creazione dello SPID (75% delle richieste) e, nelle ultime settimane, lo Sportello ha effettuato anche la stampa del Green Pass ai cittadini che lo richiedevano.

L’assessorato sta valutando la possibilità di rendere stabile il servizio, anche attraverso la collaborazione con il servizio civile nazionale.

Lo Sportello Digitale è ad accesso libero ed è raccomandato il rispetto delle normative di prevenzione del contagio durante la permanenza nei pressi dello spazio allestito. Per informazioni, è possibile contattare i Centri per l’Impiego di Aosta (0165274777) e Verrès (0125929443).