Tre appuntamenti ad Ayas con il 'teatro d'antan'

Rievocare con il teatro le antiche 'veillà', in cui le piccole comunità si riunivano e si raccontavano storie. Questo l'obiettivo del progetto 'Leggende', che tornerà per la quinta volta consecutiva ad animare l'estate della Val d'Ayas con tre rappresentazioni teatrali in programma per sabato 21 agosto a Challand-Saint-Anselme, nel padiglione di località Quinçod, domenica 22 a Brusson in località laghetto e lunedì 23 ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc (dietro l'edificio di Monterosa Terme), sempre alle 21.

A far rivivere la cultura popolare dei borghi e dei villaggi della Val d'Ayas e a conciliarla con la promozione turistica del territorio saranno la compagnia teatrale Teatroallosso e La Compagnia Omphaloz.

L'ingresso è gratuito ma sarà necessario prenotarsi per ogni singolo evento nei comuni di competenza: all'Ufficio turistico di Challand-Saint-Anselme (tel. 0125.965003), all'Ufficio segreteria del Comune di Brusson (tel. 0125.300132 - interno 7) e tramite il sito internet www.visitvaldayas.it per Ayas.

L'accesso alle aree sarà consentito previa presentazione del Green Pass.