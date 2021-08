Erika Guichardaz 'prima verifica maggioranza' e poi Consiglio su condanne Corte Cont'

Erika Guichardaz, consigliera regionale del PCP, non lo dice apertamente ma lo fa capire quando scrive: "PCP valuta che sia necessario un momento di approfondimento sulla questione casinò e relativa sentenza, ma ritiene che lo strumento del Consiglio regionale non sia quello più adeguato per affrontare questa delicata tematica". Quindi prima verifica di maggioranza e poi si vedrà.

"Il gruppo - si legge ancora nella nota della Consigliera (nella foto) - intende, inoltre, confermare la propria unitarietà nella richiesta di un confronto all'interno della maggioranza in vista della ripresa politica di settembre. Il documento già sottoscritto da tutti è una base di discussione da cui ripartire".

L'idea di riunire il Consiglio è nata dopo le riflessioni sulla sentenza della Corte dei Conti sul finanziamento del Casinò de la Vallée: sono sei gli attuali consiglieri regionali condannati a 'pesanti' risarcimenti (da due milioni e 400 mila euro a 586.000 euro) e che ora rischiano di dover lasciare l'incarico se non verseranno le rispettive somme alla Regione (sono tutti assicurati per casi di eventuale colpa ma restano da stabilire fattispecie, tempi e modalità dell'indennizzo), considerata parte lesa. Circostanza che comunque potrebbe verificarsi non prima del prossimo mese di ottobre, o più probabilmente a novembre.