A eu lieu à Antey la Foire de l'artisanat dediée aux élèves

La Foire de l'artisanat de tradition réservé aux élèves des écoles artisanales est révenue pour animer le centre historique de Antey-Saint-André le 15 août. L'événement était réservé aux élèves d'une trentaine d'écoles artisanales de la région, qui de 9h30 à la fin de l'après-midi ont exposé leurs travaux de sculpture, tournage sur bois, tissage, stéatite, traitement du fer et du cuivre. Un jury d'experts à visité les étals pour admirer les œuvres et élire les meilleures.



Le matin, à 10, à 11 et à 12, avec des répétitions l'après-midi (à 14, 15, 16 et 17), les ateliers de menuiserie ont eu lieu dans la bibliothèque, organisés par le Musée de l'Artisanat de la Vallée d'Aoste-Mav.