Consultazione sul biologico in Valle d’Aosta

E' stata ideata e lanciata dall'assessorato regionale dell’Agricoltura una consultazione pubblica sull’agricoltura biologica in Valle d’Aosta, attraverso un semplice questionario online rivolto ai consumatori e ai produttori agricoli. L’obiettivo è quello di rilevare il grado di conoscenza del comparto, la propensione all'acquisto di prodotti biologici regionali e l’interesse da parte degli agricoltori per questo tipo di certificazione.

Le strategie dell'Unione Europea richiedono infatti che la superficie biologica europea aumenti significativamente nei prossimi anni, per raggiungere valori consistenti nel 2030. È quindi una misura importante per il miglioramento qualitativo del sistema agroalimentare, per consentire l'accesso ad alimenti sani e sostenibili per i cittadini europei e per ridurre sensibilmente l'impatto dei componenti chimici sull'ambiente.

Il questionario richiede pochi minuti per la compilazione.

Per accedere al questionario, cliccare qui:

http://newsondaggi.regione.vda.it/index.php/412972?lang=it