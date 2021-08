Alpinisti in difficoltà sul Dente del Gigante

E' in corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sul Dente del Gigante (massiccio del Monte Bianco) per il recupero di due alpinisti in difficoltà durante la fase di discesa.

L'impiego dell'elicottero non è al momento possibile a causa delle forti raffiche di vento in quota e della nube che limita la visibilità. Una squadra via terra composta da tecnici del Soccorso alpino valdostano-Sav e del Sagf sta cercando di raggiungere i due alpinisti per valutarne le condizioni e per definire una strategia di recupero.

Un tentativo di avvicinamento in elicottero è stato condotto anche dai soccorritori francesi ma con esito negativo.