Dopo il raid a Cervinia, tentato furto anche in un albergo ad Antey

Dopo i quattro casi di Cervinia c'è stato un tentativo di furto, la notte del 14 agosto, in un albergo di Antey-Saint-André.

Si tratta de 'La Grolla', in frazione Filey, dove sono stati evidenziati segni di effrazione ma gli scassinatori non sono riusciti ad introdursi all'interno.

I carabinieri di Cervinia e quelli della compagnia di Châtillon/Saint-Vincent stanno effettuando i rilievi.

A Cervinia i ladri si erano introdotti in quattro alberghi riuscendo a portare via le cassette di sicurezza in tre casi e incontrando invece il portiere notturno nel quarto hotel, da cui si erano dati alla fuga. Al momento non sussistono collegamenti diretti tra il tentato furto di Antey e i 'colpi' avvenuti a Cervinia.