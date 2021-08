Con Paradisia alla scoperta delle piante e del rapporto con l’uomo

Una nuova rassegna, Weekend verdi, caratterizzata da momenti di cultura, divertimento e scoperta. In questa prima edizione le attività proposte spazieranno dalla resilienza del bosco ai cambiamenti climatici, dal “potere curativo” dei giardini alla fotografia naturalistica e alla poesia, passando per sapori e profumi che raccontano la storia del territorio protetto.

Il giardino, nato nel lontano 1955 per volere del Parco per preservare e valorizzare la flora dell’area protetta, sarà una location speciale, immersi nella natura, per parlare di resilienza del bosco e cambiamenti climatici in modo semplice e coinvolgente.

Il programma prevede al mattino del sabato, ore 10.30, una breve passeggiata nel giardino alpino con momenti dedicati alla lettura di brani sul tema del “potere curativo” delle piante e dei giardini, a cura di Lorenza Bernardi, scrittrice e sceneggiatrice.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si potrà partecipare al momento centrale della manifestazione. In un accogliente prato tra i fiori del giardino, Tè culturale sul tema della resilienza nelle piante con approfondimento sui cambiamenti climatici con Elisa Palazzi, climatologa ricercatrice dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del CNR e docente di Fisica del Clima all'Università di Torino, e Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione forestale, indicato dalla rivista Nature come uno degli 11 scienziati emergenti a livello mondiale che cambieranno il mondo della ricerca scientifica; modererà la giornalista Vanna Balducci.

A seguire, merenda offerta in giardino con caffè, tè, torte e biscotti preparati da Hotel La Barme, operatore con marchio di qualità del Parco.

Per chiudere la giornata, la sera alle 20.30 nella suggestiva cornice del Giardino “in notturna” si potrà assistere alla proiezione e conferenza a cura di Michele Vacchiano, fotografo e scrittore; il tema sarà un interessante approfondimento sulla interconnessione tra uomo e natura attraverso la fotografia d’ambiente, inteso sia come ambiente naturale che umano. Durante la presentazione, tisane calde offerte dall’Azienda agricola La Motte, operatore con marchio di qualità del Parco.

Domenica, tra le 9.30 e le 16.00, escursione fotografica lungo il sentiero di fondovalle che percorre la Valnontey, accompagnati da una guida del Parco e da Michele Vacchiano, che offrirà un approfondimento “in campo” sulla fotografia del territorio alpino. Pranzo pic nic offerto, preparato dall’Hotel La Barme, operatore con marchio di qualità del Parco.

Per partecipare alle attività è necessaria la prenotazione online. Informazioni e programma dettagliato sul sito www.pngp.it/weekendverde