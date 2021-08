Caveri d'accordo su Consiglio straordinario per discute sentenza casino Corte Conti

"Sono d'accordo sulla proposta che sta emergendo di avere una sessione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che preceda quella ordinaria già fissata per fine settembre, dedicata ad alcune riflessioni sullo stato dell'autonomia valdostana. Anzi, a ben rifletterci, dovrebbe essere una buona abitudine, che vada al di là delle celebrazioni ufficiali e che sia un osservatorio politico e certo giuridico di quanto si riverberi sull'ordinamento valdostano".

Lo scrive l'assessore regionale all'Istruzione Luciano Caveri sul suo blog. Un'adunanza straordinaria del Consiglio Valle dovrebbe infatti essere convocata ad inizio settembre, la data non è stata ancora decisa, per prendere atto della sentenza della Corte dei conti sul finanziamento del Casinò de la Vallée, che ha condannato a 'maxi risarcimenti' (dai 2,4 milioni a 586.666 euro) anche sei degli attuali consiglieri regionali. I condannati rischiano di dover lasciare l'incarico se non verseranno alla Regione, considerata parte lesa, quanto dovuto.



Per Caveri "si tratta di riflettere sulle conseguenze istituzionali" e non sulle "vicende dei singoli", perché "quanto scritto dai giudici contabili non è affatto acqua fresca e rischia di avere un impatto molto forte sui poteri e le competenze della Valle e sugli spazi di libertà decisionale di assemblea e governo". La discussione dovrebbe includere "la sentenza della Corte costituzionale con cui venne bocciata la legge regionale applicativa in ambito regionale delle misure contro la pandemia" e "le conseguenze di altre inchieste di carattere penale che hanno investito la Valle", compresa quella sulla locale di 'ndrangheta in Valle D'Aosta, scrive Caveri. (fonte Dire)