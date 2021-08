I Vescovi della Calabria: "Dio fermi la mano degli sciagurati piromani"

"Un incendio, oltre a depredare il corpo vivo della Madre Terra, distrugge migliaia di specie vegetali, rischia di far scomparire per sempre alcune specie animali, dilava il territorio e i corsi d’acqua. A parte i costi economici per arginare gli incendi e ripristinare lo stato dei luoghi della Calabria verde, fanno male certi atteggiamenti di sufficienza, e talvolta di strafottenza di alcuni cittadini”. Lo afferma il presidente della Conferenza Episcopale Calabrese Monsignor Vincenzo Bertolone, commentando gli incendi che negli ultimi giorni stanno devastando la Calabria.

“Da qui – aggiunge l’Arcivescovo di Catanzaro secondo quanto riporta Calabria Ecclesia - la necessità di una coscienza collettiva, ma anche di una più incisiva azione delle istituzioni, ad ogni livello, perché prevenzione e monitoraggio possano divenire barriera sempre più alta a difesa dai continui attacchi. Ricorrere agli incendi è del tutto estraneo ad ogni etica umana e cristiana! Il Signore fermi la mano degli sciagurati piromani e dia forza a tutti coloro che stanno lavorando per frenare il disastro”.