ÉVANGILE DE DIMANCHE: À QUI IRIONS-NOUS SEIGNEUR?

1. Les questions de fond.

Aujourd'hui nous concluons le grand discours de Jésus sur le pain de vie. Au fur et à mesure que Jésus précise la raison du signe, l'incrédulité de la foule croit, en passant de l'enthousiasme à l'éloignement, suite à l'atrophie intellectuelle et à l'acédie spirituelle. Ils disent: "ce discours est dur pour nous". Cette réaction ne manque pas de susciter des interrogations sur notre être chrétien.

Est-ce que je ne fais pas partie de cette foule instable qui aime Dieu distributeur du pain matériel? Est-ce que ma présence dans l'Église du Seigneur est due à la peur de quitter ou à la foi sincère de demeurer en Jésus? Jésus est-il pour moi le "cas sérieux", le critère de fond, celui qui a les paroles de la vie éternelle pour lequel je vis et je meurs? Est-ce que je suis chrétien selon les circonstances du temps ou je le suis parce que Jésus est pour moi la raison de vivre, en tant qu'il a les paroles de la vie éternelle? Les deux questions de ces deux grands théologiens sont provocatrices: "Pourquoi suis-je encore chrétien"?(Hans Urs von Balthasar), "Pourquoi suis-je encore dans l'Église "? (Joseph Ratzinger)? Jésus n'impose pas de le suivre par force. Il veut une foi libre.

2. Voulez-vous partir vous aussi?

Le contexte de cette question est douloureux. Beaucoup de ceux qui avaient entendu le discours déclarèrent: "Cette parole est rude! Qui peut l'entendre"? Jésus traverse des moments d'insuccès de sa mission. Si nous utilisons le jargon actuel, Jésus aurait perdu les élections, car "sa parole est rude". La foule préfère être trompée au lieu de réflechir sur la parole de Jésus qui est esprit et vie.

Nous sommes contemporains des interlocuteurs de Jésus. La foule qui dans son enthousiasme voulait faire de Jésus leur roi, est deçue par son message qui est rude pour elle. Cette même foule reviendra pour participer à la condamnation de Jésus en criant d'une manière grégaire et délétaire qu'il faut crucifier le Roi de gloire.

Jésus donne le feu vert aux douze de s'en aller eux aussi, à travers cette question: "Voulez-vous partir vous aussi"? Cette question révèle que la divinité de Jésus ne dépend pas de la majorité de ses adeptes.

Sa divinité et sa royauté ne sont pas le fruit des urnes. Il dira à Pilate que sa royauté n'est pas de ce monde et que sa mission est de rendre témoignage à la vérité. Cette vérité aveugle les suffisants et éclaire les humbles de coeur. Il veut amener les douze à la foi authentique qui est une affaire du coeur, un acte de liberté. Les signes que Jésus pose sont pour nous amener à professer que "Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant nous avons la vie en son nom"Jn20,31.

3. À qui irions-nous Seigneur?

À la question de Jésus qui oblige les douze soit à rester, soit à s'en aller, Pierre prend la parole et dit:"A qui irions-nous Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu". Cependant, cette profession de foi de Pierre exprimée avec amour et sincérité ne lui épargnera pas de sombrer dans la nuit de la peur qui le conduira à nier trois fois "celui qui a les paroles de la vie éternelle".

Si la foi exige notre adhésion totale à Dieu, notre option fondamentale positive est toujours en équilibre mouvant, instable. Il y a des moments où nous voulons laisser tout notre espace au Seigneur, où nous lui promettons amour, amitié, fidélité, obéissance et d'autres moments où nous le renions comme Pierre en disant, "je ne connais pas cet homme".

Dans tous les cas, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous aime tel que nous sommes. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole, selon saint Paul (2ème lecture). Le salut n'est pas une garantie pour l'homme, c'est une grâce à demander et à accueillir avec reconnaissance.

4. L'homme cherche Dieu et Dieu cherche l'homme.



Les hommes vont à Dieu dans leur tribulation, pleurent pour l'aide, demandent le bonheur et le pain, la santé et la libération de la maladie, de la culpabilité et de la mort. Ainsi le font tous, chrétiens et païens.



Les hommes vont à Dieu dans sa tribulation, le trouvent pauvre, outragé, sans toit ni pain, ils le voient consummé de péchés, de faiblesse et de la mort, les chrétiens sont proches de Dieu dans sa souffrance.



Dieu va à tous les hommes dans leur tribulation, rassasie le corps et l'âme de son pain, meurt sur la croix pour les chrétiens et pour les païens, et à ceux-ci et à ceux-là, pardonne.

(Dietrich Bonhoeffer, Poésie, les chrétiens et les païens).

À qui irions-nous Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Libère-nous de la foi d'occasion et de circonstance. Que ta volonté soit faite. Amen.







Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera