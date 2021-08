ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE PUISSANT FIT POUR MOI DES MERVEILLES, SAINT EST SON NOM

La solennité de l'assomption de la Vierge Marie n'est pas à confondre avec "Feriae Augusti" ou les vacances de l'empereur Augusto devenu "ferragosto". La Vierge Marie est entrée au ciel corps et âme. Mais est-il possible qu'un mortel va droit au ciel sans passer par le ventre de la terre? Cette question n'est pas l'expression du doute sceptique, mais au contraire, elle rejoint l'interrogation de la Vierge Marie adressée à l'ange:" comment cela se fara-t-il puisque je ne connais pas d'homme"?

1. Le sens de l'assomption.

C'est facile de ne pas croire que de croire. C'est facile d'être athé que témoin de la vérité évangélique et révélée. Souvent notre scepticisme envers la vérité de la foi est lié à la paresse de notre raison qui se contente seulement du donné de l'expérience sensible. Or la vérité de la foi se montre sans être démontrée.

Il faut éléver notre coeur (sursum cor), afin de croire pour comprendre et comprendre pour croire, selon saint Augustin. La vérité de la foi est plus grande que la vérité dite scientifique, dans la mesure où le visible qui est l'objet de la science expérimentale renferme toujours quelque chose de métasensible. Tout phénomène est saturé de sens. Le paradoxe de celui qui dit qu'il ne croit pas, atteste qu'il croit qu'il ne croit pas assez. Voilà le cadre de compréhension et d'accueil des vérités surnaturelles, comprise la solennité que nous sommes en train de célébrer dans l'allégresse.

Cette fête a été officiellement instituée en 1950 par le Pape Pie XII et s'inscrit dans la continuité des dogmes mariologiques de la maternité divine (Theotokos en 431), de l'Immaculée conception (1858). La pleine de grâce, préservée du péché origine, habitée par L'Esprit Saint, pour mettre au monde le Sauveur du monde, a eu aussi le privilège d'entrer au ciel sans connaître la corruption et la putréfaction de son corps.

La première personne qui sous l'action de l'Esprit Saint la nomme "mère de Dieu" est sa cousine Elisabeth. Elle jubile de joie en disant:" Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi?". Devant les éloges de Elisabeth, la Vierge Marie regarde le ciel et magnifie le Seigneur. Elle reconnaît que tout est grâce et élève sa voix pour exprimer sa gratitude.

"le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom".

L'assomption de la Vierge Marie est un signe que rien n'est impossible à Dieu.

2. Qui s'abaisse sera élevé.

La Vierge Marie est le modèle exemplaire d'humilité et par là de sainteté. Toute son entière existence est l'expression du"Magnificat" en acte. Elle est toute belle (Totta pulchra est Maria et macula originalis non est in te). Par sa foi sans faille, son amour total, et son humilité, Dieu s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âmes la proclameront bienheureuse.

Tout l'évangile de son Fils est l'invitation à l'abaissement en vue d'être élevé par Dieu qui renverse les puissants et relève les faibles.

Dans ce contexte, le Magnificat devient une prière de libération et de reconnaissance. Seuls les esprits libres et humbles savent reconnaître les actions de Dieu dans l'histoire personnelle et collective. La prière de Marie nous invite à vivre dans l'attention et l'attente.

3. Le Magnificat et la quête du sens.

Ce cantique répond parfaitement à la question du sens de la vie et de la tâche de l'homme dans le monde. Avec cet événement de l'assomption (dormitio verginis), le corps de l'homme n'est plus la prison de l'âme selon Platon et Plotin, mais ce qui nous constitue, appelé à la transfiguration, après notre pèlerinage sur cette terre des mortels. Le Magnificat est une prière qui libère le coeur pour exulter de joie comme le fait la Vierge Marie. Magnifier le Seigneur signifie le rendre grand. Comment une petite créature peut-elle rendre grand celui qui l'a créée à partir rien?

La réponse est très simple. La vie de la pleine de grâce est surabondante de joie. Tout son être est en extase, car le Puissant s'est penché sur son humble servante. Toute sa vie, même ses zones d'ombre sont imprégnées, innondées par la lumière divine qui transforme l'amour érotique en amour oblatif.

Le Magnificat illumine l'anthropologie de l'insuffisance pour lui ouvrir à la transcendance, car Dieu se penche sur nous pour nous dire "je t'aime", tu n'es pas un numéro matricule. Monte plus haut "ascende superius". Cette prière de Marie qui embrasse toutes les facultés à savoir : tête, coeur et corps, montre que la prière fait partie de la constitution ontologique de l'homme.

La Vierge Marie n'est pas seulement le modèle des vertus théologales, elle est aussi l'exemplaire des pauvres de Dieu, ceux qui sont rassasiés au moment où les arrogants sont renvoyés les mains vides. "Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ".

4. Prière pour que notre vie soit Magnificat.

Enseigne-nous oh Vierge de lumière le sens de la reconnaissance, pour que notre vie, peu importe les ombres et les vicissitudes qu'elle traverse, soit toujours louange au Père, au Fils et au Saint Esprit. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, amen.

Heureuse fête de l'assomption frères et soeurs.



Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera