Aosta: La stazione dei pullman dortoir en plein air

"E dire che era stata presentata un'iniziativa in Consiglio Comunale proprio per segnalare ciò che la foto testimonia. Oltre a far ragionare su quanto accade in quella zona della nostra amata Città si proponevano soluzioni di buon senso e del tutto percorribili senza richiedere l'intervento delle forze dell'ordine armate fino ai denti, come qualche componente della maggioranza ha voluto insinuare durante il dibattito in Aula".

Il commento è del Consigliere comunale Paolo Laurencet (Forza Italia) che aggiunge: "La Giunta ha dichiarato di conoscere la situazione e di essere già al lavoro per una soluzione. Se questi sono i risultati direi che siamo ben lontani dall'aver risolto il problema".

Incalza Laurencet: "Molto probabilmente alla Giunta conviene di più nascondersi dietro queste posizioni piuttosto che dare risposte concrete ai cittadini, cercando così di nascondere i propri limiti e incapacità".

Il Consigliere di Forza Italia lamenta poi che da quando è entrato in Consiglio, insieme al gruppo di Forza Italia, lavora "per portare l'attenzione della maggioranza sul degrado della nostra città con l'obiettivo di far comprendere che la pandemia ha creato nuovi poveri e sempre più cittadini che sono in difficoltà. Purtroppo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e i risultati sono questi. Eppure di proposte concrete ne abbiamo presentate".

Ma chi controlla chi. O meglio chi non controlla chi dovrebbe controllare. O meglio perchè gestori e controllori non intervengono.