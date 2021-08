Aosta: Asta pubblica per la gestione degli spazi pubblicitari comunali

Approvate dalla Giunta comunale di Aosta le linee di indirizzo generale per l’affidamento degli impianti comunali in affissione diretta. Gli spazi pubblicitari utilizzabili sono due pannelli luminosi 70x100, cinque totem bifacciali, otto impianti per esposizione di locandine, otto percorsi per paline e 26 pensiline fermata autobus. La delibera prevede la concessione dei beni, allo stato attuale di conservazione, per una durata massima di quattro dalla data di sottoscrizione del contratto eventualmente prorogabile di due anni.

La concessione sarà effettuata mediante asta pubblica ad unico incanto, con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al canone d’uso annuo. La base d’asta è pari a 2.500 euro annui oltre Iva per la totalità degli impianti e il procedimento di concessione è rivolto alla totalità degli impianti, ma potrà - in assenza di offerte complessive - raggiungere una definizione, anche parziale.

L’assegnazione potrà concretizzarsi anche in presenza di una sola offerta totale o parziale purché ritenuta idonea e conforme alle prescrizioni contenute nei successivi atti di gara.