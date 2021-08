Altri due milioni di euro per efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico

Oggi, venerdì 13 agosto 2021, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro e di concerto con l’Assessorato all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, ha deciso di incrementare la dotazione finanziaria pubblica di ulteriori 2 milioni di euro per l’anno 2021, dell’ “Avviso ad evidenza pubblica per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines”.



In questa fase di preparazione delle linee di azione sui fondi strutturali e di predisposizione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, nonché in linea con la strategia regionale Fossil Fuel Free che prevede l'abbandono delle fonti fossili entro il 2040, è importante investire anche sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici, ha commentato l’assessore Luigi Bertschy.

Infatti, promuovere ora interventi volti a ridurre i consumi per le pubbliche amministrazioni vuole dire stimolare lo sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso investimenti, in termini energetici e ambientali, del patrimonio edilizio pubblico.



Con il nuovo provvedimento la Giunta regionale ha portato a 4 milioni di euro il valore complessivo delle risorse disponibili e ha posticipato al 31 ottobre 2021 il termine per la presentazioni delle domande di contributo.



L’iniziativa ha voluto stimolare gli interventi a favore dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico sul territorio regionale e permettere una più ampia adesione al bando.