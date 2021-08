Tanti eventi artistici e culturali ad agosto con Culturété

Ricca la programmazione prevista in Valle d’Aosta dal 16 al 21 agosto 2021 nell’ambito della rassegna Culturété.

Lunedì 16 agosto al Teatro Romano si ripete la magia di un suggestivo Invito al viaggio. Visite guidate tra parole, luci e musica. Un tributo al maestro Franco Battiato con una selezione di brani interpretati e recitati dal vivo da Francesca Netto, accompagnata da un quartetto d’archi (arrangiamenti dei pezzi di Beppe Barbera). Un omaggio al mondo classico e alle sue Muse immortali attraverso l’incanto e la magia di brani dal respiro epico.

Orario spettacoli: 20.30, 21.15 e 22. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l’evento al numero 349 6436018 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13).

Sempre lunedì appuntamento serale con ArchéoNuits dedicato all’archeologia. Perché non decidere di trascorrere una serata … al MAR? Il Museo Archeologico Regionale di Aosta vi aspetta con le Visite speciali con l’archeologo per partire alla scoperta dell’antica Aosta romana raccontata dagli oggetti ritrovati negli scavi.

Orario: 21 e 22. Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l’evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19) o all’indirizzo: museiaosta@gmail.com

Martedì 17 agosto, alle ore 17, il programma di Storie per Gioco - i laboratori e percorsi didattici per i più piccoli - prevede tra le sale del castello Sarriod de La Tour una insolita e suggestiva Caccia al mostro: solo risolvendo una serie di enigmi e indovinelli, oltre a scoprire le varie stanze e le curiosità del maniero, si riuscirà a scovare il mostro nascosto.

Prenotazione obbligatoria al numero 348-4948157, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17.

Il castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre sarà nuovamente protagonista mercoledì 18 agosto per ChâteauxNuits con Castelli tra storia e leggende, a cura di Atamas Aosta Teatro con Giada Bessone (narrazione), Pierluigi Moccia e Antonella Reggiani (musica).

In assenza dei signori di Sarriod de la Tour, una governante accompagna i pellegrini alla scoperta del castello, attraverso aneddoti, rivelazioni, pettegolezzi e racconti divertenti.

Per tutti gli spettacoli orario: 19, 20.30 e 21.30. Prenotazione obbligatoria a partire dal giovedì precedente l’evento al numero 348 3976575 (da lunedì al venerdì 9-13).

Giovedì 19 agosto alle ore 16 i bambini si divertono con le Storie per Gioco all’Area megalitica di Aosta. In Gioca con la Preistoria, insieme con gli archeologi, potranno esplorare questo sito avvolto da un fascino misterioso alla ricerca delle più antiche tracce lasciate dall’uomo.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno stesso al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com

Archeologia ancora protagonista venerdì 20 agosto alle ore 21 e alle 22 con un’appassionante visita dell’Area megalitica accompagnati da un archeologo.

Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l’evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com

Sempre venerdì al MAR – Museo Archeologico Regionale alle ore 16 si Gioca con la Storia alla scoperta degli abitanti di Aosta romana raccontati attraverso i tanti oggetti e le altrettante storie restituiteci dalla terra.

Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l’evento al numero 348 8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com

Per Storie per Gioco, sabato 21 agosto si potrà trascorrere un divertente pomeriggio al Castello Gamba di Châtillon, Museo regionale di arte moderna e contemporanea. Alle ore 17 si gioca e si impara con Bimbi in Gamba!, percorso ludico all’interno del Museo e nel grande parco del Castello che accompagnerà i bambini alla scoperta della mostra “Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonardo”. Contemporaneamente, gli adulti potranno partecipare alla visita guidata della mostra scoprendo le inattese ed interessanti correlazioni tra Giugiaro e Leonardo da Vinci, il “genio del car design” e il “genio del Rinascimento”, accomunati da una visione nitida, analitica e meccanica dell’uomo e delle sue possibilità, attorno al quale creare “macchine” funzionali ma non per questo prive di armonica e raffinata bellezza.

Prenotazione obbligatoria al numero 348-4948157, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 o all’indirizzo: info.castellogamba@regione.<wbr></wbr>vda.it

Ricordiamo, infine, le diverse mostre visitabili ad Aosta.

Al Centro Saint-Bénin Guido Crepax. I mille volti di Valentina, visitabile fino al 17 ottobre (dal martedì alla domenica, 10-13; 14-17). L’esposizione presenta la ricerca artistica di uno dei più influenti maestri del fumetto d’autore, Guido Crepax (1933-2003), attraverso il suo personaggio più iconico, l’inconfondibile Valentina, avvalendosi di un allestimento immersivo espressamente ideato per il Centro Saint-Bénin di Aosta, con oltre cento opere tra tavole originali, oggetti di design e sagome tridimensionali.

Al MAR-Museo Archeologico Regionale The Families of Man, fino al 10 ottobre (aperta tutti i giorni, 9-19). Le opere di oltre 50 fotografi italiani compongono un grande affresco sulla contemporaneità storica, sociale, economica, ambientale degli ultimi trent’anni: a partire dalla caduta del muro di Berlino, fino agli eventi legati al fenomeno ancora in corso della pandemia, che ha iscritto il 2020 tra le date storiche dell’umanità. La scelta di presentare solo autori italiani intende evidenziare la peculiare interpretazione che la nostra fotografia ha dato di accadimenti di portata universale, svelando il continuo dialogo tra identità e globalizzazione.

All’Hôtel des Etats, in piazza Chanoux ad Aosta, Alberto Selvestrel e Alessandra Zucco. Orizzonti interiori fino al 3 ottobre (da martedì a domenica, 10-13; 14-18).

Un progetto inedito che accosta le fotografie del giovane Alberto Selvestrel e le opere della scultrice valdostana Alessandra Zucco. L’osservazione dei luoghi attraversati dalla luce valorizzati da un approccio che non lascia nulla al caso, capace di cogliere le geometrie delle ombre e il dialogo dei volumi architettonici con la natura si accompagna alle originali sculture di Alessandra Zucco connotate da una raffinata linearità che le avvicina all’astrazione.

Alla chiesa di San Lorenzo di Aosta, Michele Turco. Universi paralleli fino al 19 settembre (tutti i giorni tranne il lunedì, 10-13; 14-18)

L’esposizione presenta al pubblico una ricca selezione di dipinti e sculture dell’artista valdostano, che documentano la sua ricerca creativa degli ultimi anni. Accanto ai dipinti di grandi dimensioni appartenenti al ciclo pittorico dei Giardini, vi sono recenti tele di medio formato e una serie di originali sculture in legno, che reinterpretano in chiave contemporanea i soggetti dell’artigianato di tradizione valdostano, dai tatà ai santi.

Presso il Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta Ritratti d’oro e d’argento. Reliquiari medievali in Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera e Savoia, visitabile fino al 26 settembre (tutti i giorni 15-17.30). Si consiglia di prenotare al numero 348 4514167.

L’esposizione, allestita negli spazi del Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta, consente di ammirare i preziosi busti quattrocenteschi della Cattedrale di Aosta. Il progetto è stato sviluppato in parallelo e in stretta collaborazione con quello ospitato nel Museo di Palazzo Madama a Torino visitabile fino al 30 agosto 2021.

Importante ribadire che dal 6 agosto è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass per accedere agli eventi e alle mostre. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.