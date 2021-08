Sabato 21 agosto appuntamento con “Aosta in Festa con Commercianti in Festa”

E per tutti coloro che nel corso della giornata effettueranno due spese, di cui una legata al settore dei bar e della ristorazione, presso le attività aderenti all’iniziativa, per un minimo di 100 euro complessivi, ci sarà la possibilità di scegliere un esclusivo regalo legato all’artigianato locale. Per ottenere l’omaggio sarà necessario presentare scontrini e ricevute attestanti gli avvenuti acquisti entro le ore 20 presso uno dei tre punti informativi allestiti in Piazza Chanoux, Place des Franchises e Viale Conte Crotti.

“Seppure in un contesto che ci impone una formula che tenga conto dell’attuale situazione pandemica - spiegano Nicola Rosset, Presidente della Chambre, e Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio Valle d’Aosta - abbiamo comunque ritenuto importante organizzare questo appuntamento. Si tratta di un messaggio di fiducia e di ottimismo che in questo momento riteniamo molto importante. Proprio per questo - proseguono - abbiamo voluto ampliare l’iniziativa non solamente alle attività commerciali, ma anche a quelle artigianali, proprio per fare in modo che potessero aderire il maggior numero possibile di imprese. E’ fondamentale che il comparto imprenditoriale impari a lavorare insieme per ottimizzare le risorse e massimizzare i risultati”.

La manifestazione sarà inaugurata sabato 21 agosto alle ore 10.30 presso l’Arco d’Augusto.