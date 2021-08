CANCELLERIA SOSPESA: UN PICCOLO GESTO PER CANCELLARE LE DISEGUAGLIANZE

L’emergenza però non è finita, e sono ancora molte le famiglie che avranno difficoltà ad affrontare le spese per l’acquisto di materiale scolastico per i loro figli.

Il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta, insieme ad Ali, Confcommercio e Celva ha deciso, quindi, di riproporre anche per quest’anno la campagna “Cancelleria Sospesa”.

Il materiale acquistato potrà essere lasciato in uno dei cesti presenti negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Hai una libreria, cartoleria, tabacchino? Hai ancora tempo per aderire all’iniziativa rendendo il tuo punto vendita un punto SOLIDALE . Per farlo clicca sul bottone sottostante e compila il form.

Per info e chiarimenti non esitare a contattarci presso i nostri uffici aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:30 ai seguenti recapiti:

0165.40004 – 366.5942478