Comodità, qualità e design per un divano a prova di lockdown

Spesso si parla di come questa lunga e forzata clausura domestica, dalla quale, si spera, stiamo cominciando a uscire, ci abbia aiutato a riscoprire il valore dei rapporti con le persone a noi più care. Ed è senz’altro così. Ma diciamoci la verità. Il vero protagonista di questa pandemia è stato un altro. Sissignori: il divano. Quale che sia l’attività che abbiamo scoperto o riscoperto, dalla lettura o gli scacchi, dal cucito alle interminabili ore trascorse davanti alla televisione o su Netflix, è abbastanza probabile che buona parte della pandemia l’abbiamo trascorsa spaparanzati sul divano di casa. Per non parlare dello smart working o della DAD dei nostri figli.

E allora, sperando che quegli esperti che parlano dell’arrivo in autunno di una recrudiscenza della pandemia dovuta alla variante delta si sbaglino, forse potrebbe essere una buona idea approfittare della pausa estiva per acquistare un divano con cui farci trovare preparati a eventuali nuovi lockdown.

Se consideriamo il tempo che ci trascorriamo sopra, complici gli innumerevoli passatempi digitali di cui oggi disponiamo, le dimensioni voluminose che lo rendono un elemento dominante del nostro arredamento e la spesa più ingente rispetto ad altri mobili più piccoli, vale la pena affrontare con attenzione questo acquisto. Le parole d’ordine sono tre: comodità, qualità e design.

Sulla prima c’è poco da aggiungere, il divano deve essere sinonimo stesso di comodità, e questa è un fattore individuale che può variare non poco da persona a persona. Nella scelta di un divano la qualità è assolutamente fondamentale. Non essendo un pezzo d’arredo che probabilmente cambieremo troppo spesso, ci dovrà durare a lungo ed essere resistente all’uso frequente e all’esuberanza di ospiti e bambini. Davvero, allora, non vale la pena ricercare il risparmio a tutti i costi, per poi ritrovarsi con un prodotto scadente che si potrebbe rompere presto. Insomma, in questo caso il detto chi più spende, meno spende vale doppiamente. L’imperativo, allora, è non transigere sulla qualità.

Se lo spazio a vostra disposizione lo permette, è sicuramente meglio optare per un divano letto, così le vostre visite serali saranno a prova di coprifuoco. Sempre se lo spazio lo permette, date la precedenza a un divano angolare che, oltre ad offrire più posti, rende la stanza più accogliente creando visivamente uno spazio più raccolto intorno al quale riunirsi, da completare con un bel tavolino al centro. Se al contrario non potete permettervi di sacrificare spazio prezioso, forse piuttosto che un divano ingombrante, potrebbe essere una buona idea optare per due poltrone più piccole, magari con poggiapiedi, da disporre in modo flessibile a seconda dello spazio. Sempre per chi “non ha spazio da perdere”, un’idea simpatica e moderna può essere un divano a sacco: sono comodi, occupano poco spazio, hanno un prezzo contenuto ed è sempre divertente accomodarcisi sopra nelle posizioni più svariate. E se siete dei veri professionisti del relax, allora perché non regalarsi una moderna poltrona massaggiante ?

Da non sottovalutare, infine, nemmeno il design perché che si trovi in salotto, in cucina o in una camera da letto più grande, il divano diventerà l’elemento più importante che, catturando subito l’attenzione, attira naturalmente ospiti e visitatori invogliandoli a sedersi. Meglio, quindi, scegliere un prodotto dall’estetica moderna ma anche senza tempo, con un occhio pure allo stile del resto degli arredi, per evitare che l’anno prossimo il suo look sia già passato di moda o che non vada stilisticamente d’accordo con i suoi “vicini d’arredo”. Colori troppo eccentrici e sgargianti, infatti, potrebbero finire per annoiare presto anche se, naturalmente, vale sempre il vecchio detto de gustibus non est disputandum. Largo alla fantasia e alle sperimentazioni, allora!