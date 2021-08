La ripresa c’è. E le competenze? Indagine sui profili professionali

Ormai da alcuni mesi l’economia Italiana sta mostrando segnali di ripresa che potrà favorire la domanda di lavoro. I nuovi lavoratori, chiamati a sostituire e in parte integrare gli organici attuali, dovranno essere portatori di competenze professionali, spesso specialistiche, necessarie a soddisfare una domanda di mercato in rapida evoluzione.

La facilità delle imprese di reperire le competenze professionali richieste è da sempre un fattore in grado di rafforzare il loro posizionamento competitivo.

Consapevoli di quanto importanti siano competenze e formazione, abbiamo lanciato questa indagine realizzata dal Centro Studi CNA: di quali profili professionali hanno bisogno gli imprenditori in questa fase? A quali canali si affidano per reperirli e quanto è complesso farlo?

Dalle risposte raccolte formuleremo proposte e spunti.