La Regione avrà un revisore dei conti

Sino ad oggi l'amministrazione regionale della Valle d'Aosta era tra le poche in Italia a non essere dotata di un revisore dei conti. Recenti sviluppi negativi di procedimenti contabili in Corte dei conti hanno però convinto il Consiglio Valle a correre ai ripari e lo scorso giugno l'Assemblea ha varato un'importante novità in tal senso: ora è possibile presentare la candidatura a revisore e il termine per la domanda scade alle 23,59 di martedì 31 agosto.

Dopodichè sarà realizzato un elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio del revisori dei conti della Regione per il triennio 2021-2024.



Le candidature devono essere presentate alla struttura del Segretario generale della Regione, solo mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo segretario_generale@pec.regione.vda.it , utilizzando i moduli disponibili sul sito istituzionale della Regione nel percorso "nomine".