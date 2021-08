Crepet a Courmayeur e Bard sulla ripartenza post Covid

"Spaventati, disorientati, depressi o inclini all'ira, fiduciosi nella solidarietà collettiva: con la pandemia pare di attraversare un mare tempestoso, cercando di resistere nella speranza di arrivare presto a un approdo".

Lo psichiatra Paolo Crepet affronta così il tema delle inquietudini e delle incertezze di oggi e ne approfondisce i contenuti nel suo ultimo libro, "Oltre la tempesta, come torneremo a stare insieme" (Mondadori), che sarà presentato oggi, giovedì 12 agosto alle ore 18, nella rassegna "Autori in vetta" al Jardin de l'Ange di Courmayeur e domani, venerdì 13 agosto, alle 21 per la rassegna "Forte di Bard Incontri" nella piazza d'armi del Forte. Per accedere a entrambi gli incontri è obbligatorio il possesso del green pass.