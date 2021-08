Salvano un cane caduto nel torrente ma rischiano di annegare - IL VIDEO DEL RECUPERO

Intervento del Soccorso alpino valdostano-Sav nel vallone di Valeille a Cogne, questa mattina, per il recupero di due giovani in difficoltà sulla riva del torrente. I due si erano gettati in acqua per salvare il cane di un terzo escursionista, che rischiava di annegare. Dopo aver messo in salvo l'animale sulla riva, i due non sono riusciti ad uscire dall'alveo del torrente e la corrente li ha trascinati più a valle, fino ad un salto di circa sei metri.

Sono rimasti bloccati su una roccia e sono stati recuperati dai tecnici del Sav, in elicottero, mediante verricello. Le loro condizioni cliniche sono buone.

Una prima segnalazione era stata raccolta dal Corpo forestale, per la presenza del cane in acqua. Da un confronto con i Vigili del fuoco e con le guide del Sav e stato deciso di procedere in elicottero, per la necessità di recuperare i due giovani che erano in situazione di grave pericolo perché, nel frattempo, trasportati dalla corrente.

QUI IL VIDEO DELL'ARRIVO DEI SOCCORRITORI