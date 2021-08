Incappucciati assaltano le cassaforti di quattro hotel a Cervinia

E' caccia alla banda di scassinatori che la notte tra mercoledì e giovedì ha tentato di svaligiare le casseforti di quattro alberghi/resort a Breuil Cervinia.

Presi d'assalto da almeno tre uomini incappucciati gli hotel a 4 e 5 stelle 'Bucaneve', 'Hermitage', 'Bergman' e 'La Cresta Chalet'; non è al momento certo se e in quanti alberghi il gruppo sia riuscito ad aprire la cassaforte e sottrarne il contenuto; in almeno tre occasioni i portieri notturni si sarebbero accorti degli intrusi e avrebbero dato l'allarme.

Sul blitz indagano i carabinieri di Cervinia/Valtournenche e della Compagnia di Chatillon/St-Vincent.

Dapprima sono state analizzate le immagini delle videcamere di sorveglianza comunali, quelle degli hotel e altre private, oltre alle registrazioni delle telecamere del controllo stradale poste lungo la strada regionale della Valtournenche. Al momento le ricerche non hanno dato esito.

'.