Cancelleria sospesa per gli alunni del Quartiere Cogne di Aosta

L'Associazione Quartiere Cogne, in collaborazione con la cartolibreria Briviodue di corso Lancieri, organizza la "cancelleria sospesa" destinata alle famiglie del quartiere. Per partecipare basta acquistare materiali da donare in negozio in corso lancieri,la cartolibreria contribuirà con donazione proporzionale agli acquisti dei clienti.

L'Associazione provvederà a distribuirlo a chi ne ha bisogno. La raccolta è attiva da ora fino a fine ottobre.

In questi mesi di emergenza e difficoltà economica anche solo un quaderno, una gomma, un righello e dei pastelli donati alle famiglie per i loro figli possono fare la differenza, e così è nata la cartoleria sospesa.

Il sistema è del tutto identico a quello del caffè sospeso napoletano. Chi entra nella cartolibreria Briviodue di corso Lancieri può decidere di donare un oggetto di cancelleria. Il materiale raccolto sarà poi consegnato alle insegnanti.