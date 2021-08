Aosta: Dopo il porticato, transennati anche marciapede e sosta bus al Cral Cogne in corso Battaglione

Transennati e inaccessibili da questa mattina il marciapiede e la fermata dei bus di fronte all'ingresso dello storico Circolo culturale e sportivo-Ccs Cogne al Palazzo Cogne di corso Battaglione ad Aosta.

Mercoledì 30 giugno scorso tecnici e operai della Regione avevano delimitato con nastro e rete di protezione l'intera area del fabbricato, compresi i portici, dove non si può più transitare, e avevano affisso cartelli che segnalano il 'pericolo di crollo', oggi esteso anche all'area pedonale. Disagio tra gli utenti più anziani dei diversi autobus e pullman che quotidianamente transitano alla fermata, la quale non è stata disabilitata e spostata; i passeggeri devono attendere i mezzi vicino alla corsia di traffico, mentre pullman e bus devono fermarsi praticamente in mezzo alla strada per consentire salita e discesa dei viaggiatori, creando in pochi attimi code di auto.

A breve dovrebbero iniziare i lavori di messa in sicurezza dello stabile, intervento che, spiegava il 30 giugno scorso una nota della Regione "consentirà di disporre quanto prima della piena fruibilità del porticato e si rende necessario a seguito di una verifica tecnica che ha fatto emergere la presenza di porzioni di intonaco ammalorate".

"Il transito pedonale rimane in ogni caso garantito sul marciapiede esterno, adiacente al palazzo, su Corso Battaglione Aosta", concludeva il comunicato regionale, ma da oggi in realtà non è più così.

Il comodato d'uso tra il circolo ex Cral Cogne gestito da Giorgio Giovinazzo e la Regione per l'utilizzo del primo piano e del seminterrato del Palazzo è scaduto da anni; una perizia ne segnala rischi statici per il possibile crollo dei soffitti. Per questo l'amministrazione aveva intimato di lasciarlo libero. Dopo l'opposizione del Circolo, il Tribunale aveva dato ragione alle Regione e un giudice ha sentenziato che lo storico Circolo culturale e sportivo-Ccs Cogne dovrà lasciare il Palazzo Cogne di corso Battaglione ad Aosta entro mercoledì 15 settembre.

In un primo momento la meta del trasloco per l'ex Cral sembrava essere la Torre piezometrica della Cogne acciai speciali-Cas, edificio simbolo dell'acciaieria, lungo via Lavoratori vittime del Col du Mont, ma l'accordo pare ora sfumato.