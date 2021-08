Ad Aosta è Natale a Ferragosto

Ad Aosta E' già Natale. O meglio, nella centralissima via De Tillier e in altre zone della città (come ad esempio in via Chamonin al quartiere Cogne) le renne di Babbo Natale sono già arrivate in diversi negozi che da alcuni giorni hanno addobbato le vetrine a tema '25 Dicembre'.

"E' una forma di sensibilizzazione, che riteniamo originale senza essere necessariamente polemica, nei confronti delle nostre attività commerciali che durante le scorse festività natalizie erano state fortemente penalizzate dalle norme anti pandemia" spiegano gli esercenti che due settimane fa si erano riuniti per organizzare l'iniziativa.

"Residenti e turisti incuriositi ci chiedono il perchè degli addobbi natalizi e noi spieghiamo loro la scontistica e le agevolazioni avviate in questi giorni e che avranno culmine a Ferragosto, così come avremmo voluto fare nel Natale 2020. Insomma, cerchiamo di recuperare il tempo perso quando eravamo praticamente chiusi e impossibilitati a operare in libertà. Certo, i mancati incassi non si recuperano ma questa è un'altra storia".