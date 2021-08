Erano stati vaccinati i tre pazienti Covid ricoverati all'ospedale di Aosta

Confermata da vertici sanitari la notizia secondo cui i tre pazienti ricoverati da giorni all'ospedale Parini di Aosta dopo essere risultati positivi al Covid-19 erano stati precedentemente vaccinati contro il coronavirus.

"Se letta con il giusto buon senso la circostanza non deve allarmare nessuno - precisa una fonte medica - perchè il primo paziente ricoverato aveva sì completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus con due dosi ma ciò è avvenuto in un Paese africano in modalità ben diverse, purtroppo, dai protocolli igienico-sanitari adottati in Europa mentre agli altri due pazienti, dei quali uno con patologie particolari, era stata somministrata una sola dose di vaccino ed erano dunque esposti al rischio di contagio praticamente quasi come chi non è stato ancora vaccinato".

Va ricordato che i vaccini anti-covid, come tutti i vaccini, non proteggono al cento per cento dal contagio. Come specificato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, "la vaccinazione anti-COVID-19, se si effettua il ciclo vaccinale completo, protegge all'88% dall'infezione, al 94% dal ricovero in ospedale, al 97% dal ricovero in terapia intensiva e al 96% da un esito fatale della malattia".

Un certo numero di casi di varia entità anche tra i vaccinati è dunque prevedibile, anche se in misura molto limitata rispetto alla popolazione non vaccinata.