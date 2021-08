Arnad ospita la 45esima Rencontre Valdotaine

Un'occasione "per tornare alla normalità" e per "difendere l'identità valdostana e salvaguardare la francofonia". Così Erik Lavevaz, presidente della Giunta, ha commentato la 45esima edizione della 'Rencontre Valdôtaine', già nota come 'Rencontre des émigrés' che per un giorno, domenica 22 agosto in località La Keya di Arnad, metterà attorno a una tavola imbandita i valdostani residenti all'estero ed emigrati in cerca di fortuna con i valdostani rimasti in Valle.



I partecipanti saranno accolti dalle 9 nell'area che ospita la Sagra del lardo di Arnad, dove per tutta la giornata il gruppo etnografico "Travail d'in co" proporrà le dimostrazioni dei mestieri di un tempo. Alle 10 si celebra la messa; alle 11 ci sarà il momento istituzionale con il discorso delle autorità. Alle 12,15 il consueto pranzo nel padiglione.

Dalle 15 saranno possibili visite al castello Vallaise, alla Maison Bertolin, per degustare il lardo, alla chiesa parrocchiale di San Martino e alla cantina della cooperativa La Kiuva. "Per noi è un onore ospitare la Rencontre", dice Pierre Bonel, sindaco di Arnad. Per accedere alla Rencontre è richiesta la certificazione verde Green Pass, come anche per tutti gli organizzatori e i volontari.